Die Fünf im Handschuh: Eine Kamishibai-Erzählung für Kinder ab 4 Jahren

Mitten im eiskalten Winter verliert der Bauer einen seiner Handschuhe. Es dauert nicht lange, da findet ihn ein Mäuschen und schaut hinein. "Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu Hause?", fragt das Mäuschen und macht es sich in seinem neuen Zuhause gemütlich. Im Handschuh ist noch viel Platz und so kommen nacheinander Frosch, Hase, Fuchs und Wolf dazu. Die Bilder zu dem Wintermärchen befinden sich in einem hölzernen Kamishibai-Rahmen. Nimmt man das vordere Bild heraus, wird das nächste Bild sichtbar. Das Kamishibai hat einen hohen Aufforderungscharakter und regt die Kinder zum Erzählen an. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.