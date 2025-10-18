Die fünfte Jahreszeit: Lass' die Moleküle rasen...!

Dreigroschentheater Kolbstraße 4c, 70178 Stuttgart

Lass die Moleküle rasen ...

Lass die Moleküle rasen,

was sie auch zusammenknobeln!

Lass das Tüfteln, laß das Hobeln,

heilig halte die Ekstasen!

Ein Abend mit Texten von Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Kurt Tucholsky und anderen Verdächtigen.

Schräg, schrill, zeitbezogen und dennoch voll Poesie!

Szenische Lesung mit dem Ensemble des Dreigroschentheaters und Marvin Lloyd am Klavier

Regie: Helen Pavel

Musikalische Begleitung: Marvin Lloyd

Es wirken mit: Helen Pavel, Ulrike Wolf, Ernst-Georg Breithaupt, Axel Gagstätter, Julian Miebach

Info

Theater & Bühne
