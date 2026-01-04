Die Schulgemeinschaft begeht die fünfte Jahreszeit im Festsaal der Schule mit fantasievollen Kostümierungen und heiteren Darbietungen der Klassen.
Waldorfschule Heidenheim Ziegelstraße 50, 89518 Heidenheim an der Brenz
Theater & Bühne
Faschingsmonatsfeier
