Die fabelhafte Zauberwelt von Polly und Dolly

Jugendhaus Sinsheim Lilienthalstraße 7, 74889 Sinsheim

Eine Zaubershow, die Mut macht, den eigenen Kopf zu behalten und die Freude darin zu entdecken, sich auf jemanden einzulassen, der etwas anders „tickt“.

Auf einer einsamen Insel, mitten in Berlin, lebt die fabelhafte Zauberin Polly Rhabarber. Polly wünscht sich nichts sehnlicher auf der Welt als eine Assistentin, denn für ihre wunderbare Zaubershow braucht sie jemanden, der ihr in den Mantel hilft, ihr den Zylinder reicht, alle hervorgezauberten Hasen versorgt und natürlich jemanden, den sie verzaubern kann. Daher erschafft sie sich – HOKUS, POKUS, KROKUS! – eine gut ausgebildete 1A Spitzensuperassistentin: Dolly! Leider ging bei den Zutaten einiges daneben und Assistentin Dolly entspricht nicht so ganz den Vorstellungen ihrer Meisterin. Ob und wie die frisch gebackene Zaubergehilfin die Erwartungen ihrer Meisterin Polly erfüllt, wird in dieser spritzigen, artistischen und urkomischen Geschichte erzählt, sehr zum Vergnügen aller kleinen und großen Zuschauer.

Info

Kinder & Familie, Theater & Bühne
