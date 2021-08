"Alles faltet sich, entfaltet sich, faltet sich wieder neu. Man nimmt in Falten wahr, und die Welt ist in jeder Seele gefaltet." G. Deleuze

Der Abend gibt Einblicke in eine ungewöhnliche Produktionsweise und lässt das Publikum szenisch eintauchen in einen offenen und experimentellen Arbeitsprozess - eine Abfolge von Faltung und Entfaltung. Ineinander und gegeneinander gefaltet werden unterschiedliche künstlerische Sparten - Tanz, Bildende Kunst und Musik und unterschiedliche Natur- und Geisteswissenschaften. Die Falte ist in allen Sparten der Kunst gegenwärtig und ein ausdrucksstarkes und mehrschichtiges Gestaltungsmittel. Sie ist materieller Ausdruck von Bewegung, von Entwicklung und Veränderung. Sie ist Abbild von Emotionen. Das in ihr verborgene Interpretationsangebot weckt Assoziationen und Gedankenspiele entlang der Nahtstelle von außen und innen, von Spannung und Entspannung, Verhüllen und Enthüllen, von Sichtbarem und Unsichtbarem. Es geht um die der Falte innewohnenden Ereignisse und Handlungen, ihre Geheimnisse.