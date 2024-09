Die fantastische Verwandlung der Familie F. (UA)

Regeln sind überall. Normalerweise sind es die Erwachsenen, die darüber entscheiden. Sie stellen Regeln auf, die für Kinder gelten, und die Kinder haben dann gefälligst folgsam zu sein.

Erwachsene bestimmen zum Beispiel, wann Kinder ins Bett zu gehen haben, was es zu essen gibt und wann der Fernseher ausgeschaltet wird. Aber was wäre, wenn auf einmal die Rollen vertauscht wären? Wenn die Kinder groß würden und die Erwachsenen schrumpfen? Drehen die Kinder den Spieß um und schicken ihre Eltern in die Schule? Aber wer geht dann zur Arbeit? Chaos ist vorprogrammiert! Und dennoch, es kann sehr bereichernd sein, die Welt auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und vielleicht einige neue Regeln aufzustellen. Mit viel Witz und Fantasie geht das Stück den sehr aktuellen Fragen nach Mitbestimmung und gegenseitigem Respekt in allen Lebensbereichen nach.

Christina Kettering ist dem Theater Heilbronn schon seit einigen Jahren verbunden. Ihr hier uraufgeführtes Stück "Running" war für den Theaterpreis "DER FAUST" nominiert. "Schwarze Schwäne" gewann 2019 den Dramenwettbewerb des Heilbronner "Science & Theatre"-Festivals und läuft mittlerweile auch in Kanada und Großbritannien. Zwei ihrer Kinderstücke wurden für den Mülheimer KinderStückePreis nominiert, zuletzt "Time Out" (2021), das ebenfalls am Jungen Theater Heilbronn läuft.