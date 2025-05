Die fantastische Verwandlung der Familie F. (UA)

Der Tag, bevor es passierte, war ein ganz normaler. Lou wartet wie immer vor der Schule auf ihren jüngeren Bruder Mica, weil Papa darauf besteht, dass sie stets gemeinsam nach Hause gehen.

Sie muss die anderen aus ihrer Klasse allein an den See ziehen lassen und ist wieder einmal sauer, dass ihr Vater so strenge Regeln aufstellt. Auch Mica ist nicht froh darüber, dass er immer bei seiner Schwester im Schlepptau ist. Er wird dafür von seinen Mitschülern gehänselt, besonders von Robin, dem fiesesten Jungen der ganzen Schule.

Papa ist super streng mit seinen Regeln, die er für die beiden Kinder aufstellt. Nur gesundes Essen zu festen Zeiten, abends pünktlich ins Bett. Zeiten am Handy, Computer und vor dem Fernseher sind streng limitiert. Und wenn sie nicht sofort nach der Schule nach Hause kommen, ruft er bei der Polizei an, ob ihnen irgendetwas passiert ist. Den Kindern ist das Helikopter-Verhalten des Vaters peinlich und sie fühlen sich eingeengt, weil sie nie etwas mit Freunden unternehmen können. Seit der Zeit der leeren Spielplätze und der geschlossenen Schulen ist ihr Papa überängstlich und deshalb viel zu fürsorglich. Sie sehnen sich danach, selbst ein bisschen mehr mitbestimmen zu können. An diesem Abend verstecken sie sich in ihrem Schrank, von dem irgendwie eine Magie ausgehen muss …

… denn am nächsten Tag ist alles anders. Über Nacht sind die Kinder gewachsen und groß wie Erwachsene. Der Vater hingegen ist klein wie ein Grundschüler. Da nutzen Lou und Mica die Chance und stellen die Regeln auf den Kopf: Ungesundes Essen wann immer man will, die Schule fällt einfach aus, die Wohnung wird eine Chaosbude und Papa hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Doch nicht nur Lou und Mica sind gewachsen, sondern auch der schreckliche Robin, der die Kinder der ganzen Stadt terrorisiert.

Lou und Mica müssen sich etwas einfallen lassen: Wie sollen sie mit Robin fertigwerden? Und wie können sie das Leben mit ihrem Papa organisieren, so dass sich alle gleichermaßen frei und beschützt und miteinander wohlfühlen und in dem es Regeln gibt, die von allen verhandelt werden.

Die am Theater Heilbronn bestens bekannte Autorin Christina Kettering (u. a. »Schwarze Schwäne«, »Time out«) hat »Die fantastische Verwandlung der Familie F.« in einem lang angelegten partizipativen Projekt mit den jungen Zuschauern geschrieben. In mehreren Schreibwerkstätten an der Hölderlin Grundschule Lauffen hat die Klassenstufe 3 mehrere Stückideen zu Themen entworfen, die den Kindern auf den Nägeln brennen. Die daraus entstandenen Szenen wurden vom BOXX-Ensemble vor der ganzen Schule gespielt. Alle Schüler haben dann in einem demokratischen Prozess entschieden, welches Stück von der renommierten Autorin zu Ende geschrieben werden soll. Das Thema Umkehr der Rollen von Kindern und Erwachsenen hat sich durchgesetzt. Es geht um Regeln des Zusammenlebens, um das Anerkennen der Bedürfnisse des jeweils anderen, um Autonomie, Freiheit versus Sicherheit und um Mitbestimmung. Mit diesem Themenkomplex passt der Inhalt dieses Stück auch hervorragend zu dem ganzen Entstehungsprozess, an dessen Anfang der Gedanke stand: Die Erwachsenen entscheiden immer, was die Kinder im Theater zu sehen bekommen. Wie wäre es, wenn die Heranwachsenden einmal selbst bestimmen, was sie auf der Bühne sehen wollen.