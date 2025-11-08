Der letzte Bus fährt – und den wollen Sie nicht verpassen! Mit an Bord sind vier Stuttgarter Legenden, Anekdoten und Insides aus über 30 Jahren Bandgeschichte, Instrumente, geölte Stimmen und eine Setlist. Sind dann etwa die da!?! Ja, sie sind es! Die Fantastischen Vier kommen ins Schauspielhaus! Eigens zu diesem Anlass verlässt Michael Steinbrecher das SWR Nachtcafé und erwartet sie auf der Bühne zum Gespräch. Denn seit Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon Ende 80er begonnen haben, mit ihrem „deutschen Sprechgesang“ den HipHop hierzulande groß zu machen, ist so einiges passiert, wovon es zu berichten lohnt.

Nach Schlaglicht und zahlreichen SWR Kulturgesprächen freuen wir uns auf den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe in Koproduktion mit SWR Kultur. Für jede Ausgabe lädt Michael Steinbrecher prominente Gäste aus Kultur, Politik, Sport und Unterhaltung zum Gespräch und bietet ihnen anschließend die Möglichkeit, sich mit einem individuellen Live-Beitrag von ihrer besten Seite zu zeigen. Die jeweiligen Gespräche sind im Anschluss als SWR Kultur Gespräch im Radio und der Audiothek zu hören – doch nur wer sich rechtzeitig seinen Sitzplatz sichert kommt in den Genuss der Zugabe!