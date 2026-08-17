Die Farben der Trauer

Trauer hat viele Farben – Perspektiven auf Verlust und Hoffnung

Im Laufe unseres Lebens kommen wir immer wieder mit dem Thema Trauer in Berührung: entweder persönlich, wenn ein lieber Mensch aus dem Familien- oder Freundeskreis stirbt, oder wenn wir Menschen begegnen, die gerade trauern. Ebenso vielfältig sind die Gründe, warum ein Mensch trauert. Trauer hat viele Farben und Facetten.

Diesem Thema widmet sich dieser Vortrag, der die Situation von Trauernden und unterschiedliche Trauermodelle in den Blick nimmt, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen.