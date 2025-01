Die Farbenlehre Goethes

Durch den Vortrag soll deutlich werden, dass Goethes Farbenlehre keineswegs so tot ist, wie sie nach der Meinung eines großen Physikers des 19. Jahrhunderts von Geburt an schon war.

Im ersten Vortrag wird Goethes eigene Lehre behandelt. Wir gehen von einfachen Versuchen Goethes aus, die auch für einen physikalischen Laien ohne Schwierigkeiten nachzuvollziehen sind. Es sind dies die physiologischen Versuche, mit denen Goethe seine Farbenlehre beginnt. Sie begründen seine grundlegende Einsicht in den Farbenkreis und der in ihm enthaltenen Gesetzmäßigkeiten, die auch die klassische Physik kennt. Wir werfen auch einen kurzen Blick auf die prismatischen Farben, deren Erklärung Goethe nicht gelungen ist. Wir können aber zeigen, dass die Erscheinungen, die Goethe die „Urphänomene“ der Farbenlehre nennt, am optischen Gitter unmittelbar zu beobachten sind. Sie sind bislang der Aufmerksamkeit der Physik entgangen. Im zweiten Vortrag besprechen wir Goethes Auseinandersetzung mit Newton. Auch hier stehen wiederum einfache Versuche im Mittelpunkt, deren Verständnis keine größeren physikalischen Kenntnisse voraussetzt. Sie zeigen Phänomene, die von Newtons Lehre abweichen und nach seiner Lehre nicht zu erklären sind. Wir betrachten dabei die Entstehung von Grün und einige ungewöhnliche spektrale Phänomene wie ein Spektrum mit gleichen Farben an beiden Enden des Spektrums und die sog. unordentlichen Spektren. Ein heutiger Künstler und Wissenschaftler glaubt, diese „unordentlichen“ Spektren entdeckt zu haben. Tatsächlich werden wir sehen, dass auch diese Spektren bereits in Goethes Farbenlehre vorkommen und sehr „ordentliche“ Spektren darstellen. Auch ihre Erklärung macht der klassischen Physik Probleme. In der Summe werden wir also sehen, dass Goethes Farbenlehre keineswegs so tot ist, wie sie nach der Meinung eines großen Physikers des 19. Jahrhunderts von Geburt an schon war.