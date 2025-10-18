Die Farm der Tiere - Ein Versuch

Marionettentheater.

Die Geschichte ist bekannt: Die Tiere des Herren-Hofs leben mehr schlecht als recht unter Gewaltherrschaft des Bauern. Eines Tages stehen sie gegen ihn auf und siegen. Aus dem Herren-Hof wird die „Farm der Tiere“, auf der alle dieselben Rechte haben – zumindest zu Beginn dieses gemeinsamen Versuchs, ein faires und friedliches System zu etablieren. Doch wer denkt, auch das Ende der Geschichte zu kennen, wird überrascht sein.

Orwell hat seine Fabel unter dem Eindruck des Stalinismus geschrieben. Die Botschaft jedoch ist zeitlos und in Zeiten von Populismus, Machtmissbrauch und weltweiten Folgen des Konsums erschreckend aktuell. In dem Stück darf aber auch gelacht werden. Nur Vorsicht: So mancher Lacher bleibt dabei im Hals stecken …Ab 14 Jahren-