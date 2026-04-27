Die Fechenbachs – Künstler, Akademiker, Handwerker

Das Residenzschloss Mergentheim bewahrt den künstlerischen Nachlass Hermann Fechenbachs und präsentiert seine Druckgraphiken und Gemälde in der Abteilung Stadtgeschichte - Jüdisches Leben.

In einer sensibel kuratierten Sonderführung erschließt Dr. Alice Ehrmann-Pösch die facettenreiche Arbeit des Künstlers und führt Gäste zu seinen politisch sowie familiär geprägten Werken.

Fechenbachs literarisches Schaffen, sein Buch über die letzten Juden Mergentheims, zeichnet ein eindringliches, lebendiges Bild der jüdischen Gemeinde – von den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Zugleich eröffnet die Geschichte seines Verwandten einen Zugang zur Vergangenheit: Felix Fechenbach, politisch aktiv auf Landesebene, bezahlte sein Engagement mit dem Leben.

Die vielseitige Sonderführung anlässlich der Jüdischen Kulturtage im Taubertal verbindet die Themen Kunst, Geschichte, Religion und Traditionen. Ein eigens präsentierter Depot-Fund zeigt diese Aspekte auf anschauliche Weise: Ausgewählte Kräuter, Gemüse und rituelle Gegenstände führen Gästen den symbolreichen Ablauf eines Pessachabends vor Augen.

Den Abschluss bildet ein Stadtrundgang zu den historischen Orten, die mit der bewegenden Geschichte der Familie Fechenbach verbunden sind, und lädt dazu ein, die Vergangenheit unmittelbar in der Altstadt nachzuvollziehen.

Information:

Anmeldung unter Tel. 07931 / 12306-0 oder info@schloss-mergentheim.de