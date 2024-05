Die Feisten „Familienfest"

Das Duo, gegründet 2013, bestehend aus Matthias Zeh und Rainer Schacht, nennt ihre Show „Zwei Mann Song Comedy“ und präsentiert Songs minimalistisch mit verschiedenen akustischen Instrumenten oder a cappela.

Neben akustischer Gitarre und Bass kommen u.a. auch Instrumente wie Mandoline, Sitar, Ukulele, Bassbox und eine Udu zum Einsatz. Ihre ungewöhnliche Sicht auf die Welt lässt Lieder entstehen, die den unvorbereiteten Konzertbesucher vor Lachen nicht in den Schlaf kommen lassen. Jetzt oder nie, entspannte Euphorie!

Für ihre Kunst erhielten Sie 2017 den Deutschen Kleinkunstpreis und zuletzt 2022 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Wenn die Feisten das tun, was sie am liebsten tun, purzeln jeden Menge neue Lieder aus ihrer Songschreibmaschine: eins für die zwangsverschifften, unfreiwilligen Konzertgäste, die eigentlich lieber beim Fussball oder einem Heavy Metal Gig wären. In Schwäbisch Hall präsentieren Sie ihr 5. Programm „Familienfest“ Die ganz neuen Geschichten in guter Gesellschaft mit den Feisten Hits! Seid dabei! Wir kommen garantiert!