Als Die Feisten noch Ganz Schön Feist hießen und ein Trio waren, von Anfang der 1990er Jahre bis 2012, schufen sie ihr eigenes Genre: Pop-A-Cappella-Comedy.

Rainer und C. sind seit über 30 Jahren befreundet und machen gemeinsam Musik. Die beiden waren 25 Jahre mit dem Trio Ganz Schön Feist unterwegs, heimsten diverse Kleinkunstpreise ein und waren, wie man so schön sagt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Mit einer bundesweit ausverkauften Abschiedstour verabschiedete sich Ganz Schön Feist von seinen Fans.

Doch die beiden fielen nicht in ein tiefes Loch, sondern vielmehr in einen kreativen Krater. Der Spaß und die Lust am gemeinsamen Jammen standen und stehen für C. und Rainer schon immer an erster Stelle. Deshalb haben sie natürlich auch nach dem Ende von G.S.F. weiter zusammen musiziert. Dabei sind nagelneue Lieder entstanden und auf einmal scharten sie jede Menge Instrumente um sich. Auf einmal wurde ihnen klar, was wäre eigentlich, wenn wir zu zweit…

Ein Schlüsselerlebnis für die beiden war ein Kurzauftritt bei einer Pop meets Classic Veranstaltung 2013 in der Braunschweiger VW Arena. Für diese Veranstaltung brauchten sie einen Namen: die feisten!Eigentlich hatten sie sich einen etwas intimeren Rahmen für einen Testlauf als Duo gewünscht, aber ihre Risikobereitschaft auch auf die Klappe zu fliegen, wurde belohnt. Die Halle stand Kopf!

Und wieder hagelte es Kleinkunstpreise. Als Krönung bekamen die feisten für ihr Schaffen die wohl bedeutenste Trophäe in ihrem Genre: den Deutschen Kleinkunstpreis 2017!