Die Ferien des Monsieur Hulot

Am ersten Dienstagnachmittag eines jeden Monats steht ein ausgewählter Kinofilm auf dem Programm, um schöne Stunden im Kino zu verbringen!
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Traumpalast Schwäbisch Gmünd Türlensteg 29, 73525 Schwäbisch Gmünd
Freizeit & Erholung
Kinotreff 50 Plus
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Am ersten Dienstagnachmittag eines jeden Monats steht ein ausgewählter Kinofilm auf dem Programm, um schöne Stunden im Kino zu verbringen!
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