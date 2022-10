Bei einem Festivalkongress, der mehrere Tage dauert und in unterschiedlichen Räumen stattfindet verpasst man immer was.

Klar, man kann schließlich nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb gibt es UNS: die Festivalredaktion. Wir schwärmen aus, wir teilen uns auf, wir halten Augen, Ohren und Nasen offen. Wir schreiben auf, wir fotografieren, wir halten auch mal jemandem ein Mikrofon unter die Nase. Wir sammeln Eindrücke – unsere eigenen, aber auch die der Organisator*innen, Besucher*innen, Beteiligten. Wir dokumentieren in Bild, Text und Ton. Damit man alles, was während dieser Tage geschieht, noch einmal nachlesen, nachschauen und nachhören kann. Wir sind Reporterinnen und Reporter. Hast du Lust, dabei zu sein? Dazu musst du nur neugierig sein, Vor-erfahrungen sind nicht nötig. Auch die Ausrüstung wird gestellt, also Papier, Stift, Kamera und Aufnahmegerät. Und keine Scheu: Wir tasten uns Schritt für Schritt gemeinsam an alles heran,

besprechen und erklären, was zu tun ist.

Tilman Rau arbeitet als Dozent, Autor und Journalist in Stuttgart. Er schreibt und veröffentlicht Erzählungen und Kurzprosa, war Stipendiat der Kunststiftung BW und wirkt in verschiedenen Gremien und Jurys mit, die sich mit Literatur beschäftigen. Seit 2002 gehört er zum festen

Dozententeam des Stuttgarter Literaturhauses und leitet dort und an anderen Orten literarische

und journalistische Schreibwerkstätten. Zur kreativen Literaturvermittlung hat er mehrere Bücher veröffentlicht. Außerdem ist Tilman Rau als Medienreferent für verschiedene Organisationen tätig.