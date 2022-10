Martin Schäuble, Lukas Frei

Bevor es losgeht, geht es auch schon los: zum Auftakt des Festivalkongresses laden wir alle spielfreudigen Menschen ins Literaturhaus, um im freien Vollzug Ideen zu haben, zu spinnen und aus dem Nichts zu erfinden.

Dabei geht es streng nach lustvollen Regeln zu. Dafür sorgen die beiden Spielerfinder Martin Schäuble und Lukas Frei, die ihre Spielschöpfungen vorstellen und mit dem Publikum durchspielen werden. Die Frage wird sein: auf welchem Niveau: „Basis“ oder „Nobelpreis“? Den Anfang macht Martin Schäuble mit Storymaker. Die Aufgaben dieses Kartenspiels haben es in sich, alles dreht sich um knackige Wortnüsse und gut gewürzte Sätze. Wer hat als Erstes den Storymaker-Status erreicht? Das Publikum spielt von Anfang an mit. Danach übernimmt Lukas Frei die Spielleitung. Die ermittelten Storymaker aus Runde 1 kommen auf die Bühne und bilden für die zweite Runde, gemeinsam mit Überraschungsspieler*innen aus der Stuttgarter Literaturszene, das Icon-Poets-Spielteam. Alle bleiben mit Stift und Papier am Ball. Wer mag, kann sich zurücklehnen und genießen, wie die Protagonist*innen auf der Bühne systematisch-sprunghaft nach dem Roten Faden in ihren Stegreif-Storys fahnden.

Lukas Frei gründete mit seinen zwei Brüder die Gebrüder Frei GmbH. Als Spieleentwicklungsbüro

entwerfen und realisieren sie begehbare Lernspielarrangements wie "ReRaRätikon" (2012) oder

"Cyberwald" (2019) für das Amt für Wald, Basel. "Icon Poets" ist als moderner Spieleklassiker mittlerweile ein fester Bestandteil des Schweizer Familien- und Schullebens.

Martin Schäuble ist in erster Linie Sachbuch- und Romanautor. Er recherchiert und schreibt seit

über zwanzig Jahren zu politischen Themen. Dabei geht er immer wieder der Frage nach, wie sich Lebensläufe radikalisieren können. Seine Romane spielen in einer dystopisch angehauchten Welt. Viele seiner Publikationen werden im Unterricht verwendet und wurden in andere Sprachen

übersetzt. "Storymaker" ist sein Debüt als Spieleautor.