Marina Schwabe - Über dem Text unter dem Text auf dem Text

Hier wird intermedial gearbeitet. Wir schreiben zum Bild, zum bewegten Bild, wir lassen uns treiben, wir schauen zu und hören hin.

Wir schreiben zu Sounds, wir sprechen drauf. Die Texte stehen für sich. Von Marina Schwabe mitgebracht wird: Erstens Anschauungsmaterial – zwei Videos, die zeigen, wie man‘s machen könnte. Zweitens Hörmaterial – ein Hörstück, das mit Sound und Text spielt. Drittens Rohmaterial – zwei Videos, mit denen ihr machen könnt, was ihr wollt. Viertens eine abstrakte Soundspur, mit der ihr machen könnt, was ihr wollt. Von euch mitgebracht wird: Ein Handy oder Tablet und was zum Schreiben sowie Kopfhörer. Ihr sucht aus, ihr bekommt Zeit, ihr schreibt, ihr sprecht, ihr probiert aus. Anschließend sprechen wir die Texte ein und auf. Die Video- und Sound-Stücke werden durch euer Voice-Over erweitert, werden etwas Neues.

Marina Schwabe 1987 in Berlin georen, lebt in Leipzig und der Lausitz. Sie hat u.a. Literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und dort die künstlerische Leitung des Literaturfestivals PROSANOVA

2017 innegehabt. Sie arbeitet an ihrem ersten Roman, der noch einen guten Titel braucht.