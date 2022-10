Tobias Elsäßer - Online/Offline. Geschichten erzählen 4.0

Wo liegt die Schnittmenge zwischen unserem analogen Ichªund dem digitalen Avatar, den wir als unseren Stellvertreter hinaus in die globale, digitale Welt schicken?

Über WhatsApp, Instagram, TikTok oder Snapchat. Wer ist unser binärer Schatten, der oft anders spricht, anders aussieht, anders redet und sich anders verhält als im wahren Leben? Welche Figur, um die Sprache der Autor*innen zu verwenden, entlassen wir tagtäglich in die virtuelle Welt? Was wollen wir über uns erzählen? Wo in unserer digital optimierten Selbstdarstellung überschneiden sich Wirklichkeit und Fiktion? Wer begegnet uns beim Scrollen durch die eigene Timeline? Wie groß ist die Verlockung, unsere Biografie neu zu schreiben und „Geschichte“ zu werden? Wie hat sich das Geschichtenerzählen verändert, wenn es zum zielgerichteten Storytelling wird, bei dem wir uns selbst zum Produkt machen, das es zu vermarkten gilt? Welche Auswirkung hat diese neue Form der halbfiktionalen Erzählung auf unser reales Leben, wie viel Schreibhandwerk steckt in der digitalen Welt?

In praktischen Übungen und Diskussionen, drinnen und draußen, werden wir uns dem Schreiben 4.0 annähern. Uns das Internet als Quelle der Inspiration zu Nutzen machen, aber auch die schriftstellerischen Grenzen dieser Parallelwelt ausloten. Denn der Prozess des Schreibens, die Entstehung einer Kurzgeschichte oder eines Romans, lässt sich auch mit digitalen Werkzeugen kaum beschleunigen, wenn man sich auf die Suche nach der eigenen Stimme macht.

Tobias Elsäßer ist Autor, Musiker und Songwriter. Zunächst als Sänger in der Musikbranche tätig, veröffentlichte er 2004 den autobiografisch gefärbten Debütroman "Boygroup". Heute schreibt und komponiert er und leitet Schreibwerkstätten und Songwriter-Workshops. Seine Kinder- und Jugendromane wurden vielfach ausgezeichnet. Sein neuer Kinderroman "Arti – Auf Freundschaft programmiert" erscheint im Herbst.