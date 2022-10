Yves Noir Das - Ich. Portraits in Text & Bild

Bei diesem Angebot können sich die Teilnehmer* innen einmal mit offenen, einmal mit geschlossenen Augen fotografieren lassen.

Zu beiden Porträts sollen dann später Texte entstehen, Anregungen dazu gibt es zum Mitnehmen. Es entstehen zwei Bilder, zwei aufeinander folgende Aufnahmen. Um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, wird mit reduzierten Mitteln gearbeitet: durch die zeitlose Darstellung und die Einordnung in einen Nicht-Ort soll Neutralität erreicht werden. Ein mittelgrauer Hintergrund, nur eine Lichtquelle, keine modischen Attribute, kein Schmuck, kein Make-up, in Zentralperspektive und in Schwarz-Weiß – all das evoziert eine soziale und geschlechtliche Gleich-stellung. Es ist die Abwesenheit aller Elemente, die uns sonst voneinander unterscheiden oder uns in einen bestimmten (geographischen, zeitlichen und sozialen) Rahmen einordnen, die die Besonderheit der Fotografien ausmacht. Dass es sich dabei um Momentaufnahmen handelt – bei den Bildern ebenso wie bei den Texten – ist selbstverständlich. Die Teilnehmenden bekommen zwei Bilder als Fotoabzug sowie Schreibimpulse zu den Fotos mit auf den Weg und können so die Texte zuhause in Ruhe realisieren.

Yves Noir, 1967 in Strasbourg geboren, lebt seit 1985 in Deutschland und studierte bis 1995 Mediendesign mit Schwerpunkt Fotografie. Seitdem arbeitet Yves Noir als freier Fotograf und Dozent für Fotografie im In- und Ausland. Neben Publikationen in Bildbänden und Magazinen, waren seine Arbeiten bei Ausstellungen, unter anderem in Paris, Mailand, Arles, Madrid, Salzburg

und momentan in der Gruppenausstellung FUMES AND PERFUMES, Züblinparkhaus Stuttgart

zu sehen.