Bas Böttcher - Wortsport - TaskCards

Das kostenlose Web-Angebot wortsport.org bietet innovative Online-Workshops zum literarischen Schreiben.

Junge Talente finden hier interaktive Anstöße, Ideen, Beispiele, Aufgaben und Inspiration für eigene literarische Schreibprojekte. Die Website ist selbsterklärend und spielerisch angelegt. Autor und Programmierer der Übungen ist der Slam-Poet und Bühnendichter Bas Böttcher. Begleitend zur Website entwickelte er erklärende TaskCards, die in unserer Werkstatt vorgestellt, erklärt und angewendet werden. Das Aufgabenspektrum umfasst Rechercheaufgaben zu Stilmitteln der Spoken-Word-Lyrik sowie kreative Schreibaufträge. Hierbei wird auf die Aspekte Wortspiel, Ideenfindung, Rhythmik und Textaufbau eingegangen. Erklärvideos und schriftliche Anleitungen führen zu interaktiven Übungen, die in kleinen Gruppen oder individuell bearbeitet werden können. Die Übungen lassen sich sowohl in der Fernlehre als auch im Präsenzunterricht oder in einer Literatur AG einsetzen.

Bas Böttcher zählt zu den Mitbegründern der deutschsprachigen Spoken-Word-Szene. Seine Texte gelten als exemplarisch für zeitgenössische Bühnenlyrik. Sie erscheinen in Schulbüchern und wichtigen Sammlungen deutscher Dichtung. Er veröffentlichte zusammen mit Wolf Hogekamp 2005 die erste Poetry Clip DVD. Im Verlag Voland & Quist publizierte er außerdem die drei Gedichtbände "Dies ist kein Konzert", "Neonomade" und "Vorübergehende Schönheit". Auftritte bestritt Bas Böttcher u.a. im großen Saal der Elbphilharmonie sowie auf den Buchmessen von Peking und Guadalajara. Bas Böttcher ist Erfinder und Programmierer von Medienformaten für Lyrik.