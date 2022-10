Timo Brunke, Christoph Bräuer, Annette Junghans, Katharina Haberbeck

Seit bald 25 Jahren forscht der Bühnenpoet Timo Brunke nach den hilfreichen Zusammenhängen zwischen Körper, Imagination, Stimme und Sprache für einen musisch zentrierten Deutschunterricht.

Am Literaturpädagogischen Zentrum Stuttgart wurde ihm die Möglichkeit eingeräumt, über seine praktischen Erfahrungen, gefundenen Methoden und Standpunkte zu publizieren. Unter der Leitfrage „Wie fördere ich persönliche Sprachbeziehungen?“ stellt Timo Brunke sein Konzept „Wortpädagogik“ exemplarisch-filmisch und interaktiv vor. Mit ihm auf dem Podium: Christoph Bräuer, Professor für Didaktik der deutschen Sprache, Katharina Haberbeck, Lehrerin an der Realschule in Dornhan und Annette Junghans, Lehrerin an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart.