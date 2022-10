Kafka Band, Jaroslav Rudiš, Jaromír 99

Nach dem Romanfragment von Franz Kafka

Wieder in Stuttgart! Das tschechische Musikprojekt ‚Kafka Band‘ um den Schriftsteller Jaroslav Rudiš und Comiczeichner und Sänger Jaromír 99 lädt ein zur Premiere seines neuen Programms Der Process. Nach Das Schloss (2016) und Amerika (2019) haben die sechs Musiker nun auch aus dem dritten Romanfragment Kafkas ein musikalisch-literarisches Konzert entwickelt. Auch diese Premiere wird zu unserer großen Freude wieder in Stuttgart sein. In den Abend einführen wird der Literaturwissenschaftler, Publizist und Kafka-Biograph Reiner Stach. Nach dem Konzert laden wir zur Premierenfeier ins Literaturhaus ein, am Plattenteller/Mischpult: Autor und DJ Michael Stavaric.

Gefördert von Konrad Kohlhammer Stiftung und Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg