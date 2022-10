Tilman Rau, Schüler*innen

Präsentation der Festivalredaktion. Während des gesamten Festivalkongress-Programms haben die Mitglieder der Festivalredaktion Eindrücke, Stimmen und Momente gesammelt.

Bevor es anschließend in den letzten Tag der Veranstaltung geht, gibt die Redaktion Einblick in das, was sie erlebt hat und präsentiert ein paar der Ergebnisse, die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind. Vielleicht entdecken Sie sich ja auf einem der Bilder selbst oder erinnern sich an einen besonders bemerkenswerten Moment.

Tilman Rau arbeitet als Dozent, Autor und Journalist in Stuttgart. Er schreibt und veröffentlicht Erzählungen und Kurzprosa, war Stipendiat der Kunststiftung BW und wirkt in verschiedenen Gremien und Jurys mit, die sich mit Literatur beschäftigen. Seit 2002 gehört er zum festen

Dozententeam des Stuttgarter Literaturhauses und leitet dort und an anderen Orten literarische

und journalistische Schreibwerkstätten. Zur kreativen Literaturvermittlung hat er mehrere Bücher veröffentlicht. Außerdem ist Tilman Rau als Medienreferent für verschiedene Organisationen tätig.