Bildungsforschung und Bildungsplanung im Gespräch. Möglichkeiten literarischer Arbeit in Schule und Fortbildung vor dem Hintergrund aktueller bildungspolitischer Fragen

Welche Entwicklungsziele sind für die (weiterführende) Schule derzeit vorrangig, und gibt es da eine Passung mit dem Lernangebot von LSiD?

Wie können so verschiedene Institutionen wie Ministerien, Hochschulen und Literaturhäuser zusammenarbeiten, um ein Fortbildungsangebot für Lehrkräfte mit innovativem Konzept zu verstetigen und damit sein Potenzial für verschiedene Schulformen nutzen? Und wie spielen dabei die Interessen dieser Institutionen zusammen?

Ins Gespräch kommen der Deutschdidaktiker Prof. Dr. Ulf Abraham, Dr. Stefan Metzger (Bereichsleiter am Seminar Rottweil und Landesfachkoordinator für Deutsch am ZSL Stuttgart), Dr. Eyleen Kotyra (Bereichsleiterin für den Fachbereich der zentralen Abschlussprüfungen, Fach- und

Unterrichtsentwicklung sowie der Rahmenplanarbeit am Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern), die Bildungsforscherin Prof. Dr. Julia Schütz, Gesa Husemann (Stellv. Leiterin Literarisches Zentrum Göttingen) sowie Nicole Reed (Bereichsleiterin für Deutsch am Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (Gymnasium) und Dozentin für Sprach- und Literaturdidaktik an der Universität Stuttgart).