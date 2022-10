Der Wellenreiter - Der verlorene Sommer

Mit seiner Erzählsammlung „Russendisko“ sowie zahlreichen weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der bekanntesten wie humorvollsten Autoren Deutschlands.

Und mit seinen zwei letzten Büchern macht Wladimir Kaminer nun Station im Literaturhaus Stuttgart: In „Der verlorene Sommer“ blickt er auf den Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 zurück. In „Der Wellenreiter“ erkundet Kaminer Deutschland unter der Maske. Statt das Verrückte im normalen Leben zu entdecken, beobachtet er nun eine Normalität, in der alles verrückt ist: Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne Landgang und Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine veränderte Welt weisen sollen. 1967 in Moskau geboren, lebt Kaminer seit 1990 in Berlin. Er ist Schriftsteller, Journalist und geht mit „Kaminer Inside“ für 3sat auf immer neue Entdeckungstouren.

In Zusammenarbeit mit den jüdischen Kulturwochen