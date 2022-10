Brüchige Männlichkeit

Drei Autoren setzen sich in ihren neuen Romanen mit brüchiger Männlichkeit auseinander:

„Wellen“ (Suhrkamp Verlag), der neue Roman von Heinz Helle, erzählt vom Auf und Ab im Alltag eines jungen Vaters, von einem modernen, um Gleichberechtigung bemühten Mann in einer Gesellschaft, in der immer noch alte Ideale und tradierte Geschlechterverhältnisse Lebenswelten kennzeichnen. Heinz Helle lebt in Zürich. In Frank Rudkoffskys Roman „Mittnachtsstraße“ (Voland&Quist) versteckt sich Malte, Vater, Ehemann und Journalist, im verwahrlosten Stuttgarter Kleingarten seines eigenen Vaters. Der Job hat ihn ausgebrannt, die Ehe, das eigene Selbstverständnis als Mann sind belastet, und sein Verhältnis zu seinem cholerischen, demenzkranken Vater ist angespannt. Frank Rudkoffsky ist Autor, Journalist, Blogger und lebt in Stuttgart. Joachim Zelters neuer Roman „Professor Lear“ (Kröner Edition Klöpfer) lotet die Fallhöhe des Tragischen aus: Professor Eiger, Geistesriese und Philosoph, wird mit einem großen Festakt an der Universität verabschiedet. Mit dem Ruhestand beginnt jedoch auch sein Niedergang. Bald vergessen nehmen seine Fehlleistungen zu: Dem sprachgewaltigen Philosophen kommt die Sprache abhanden. Joachim Zelter lebt in Tübingen.