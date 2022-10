Ikarus’ Federlese oder: U35 goes Gala! – Widergänge XL

Unsere zwischen/ding-Serie “Widergänge” stand unter zweierlei Zeichen: Einerseits dem der unvermuteten Wiederkehr äußerst vitaler Wesenheiten z.B. aus totgeglaubten Winkeln der Stadt. Andererseits demjenigen gegen den Strich gebürsteter Selbstverständlichkeiten. Bei unserem großen Widergänge-Special kommen wir ein ganzes Wochenende lang in angenehmer Atmosphäre zusammen, um die Ergebnisse all unserer zwischen/ding-Experimente abermals in den Blick zu nehmen und sie einem Experiment entgegen zu führen: Ihrer Inszenierung auf der Bühne des Literaturhauses zum Jahresende, die einen Abend lang eine Werkstatt für potentielle Literatur wird. Alle Teilnehmenden vergangener „zwischen/dinge“ aber auch die Teilnehmenden an unseren anderen Veranstaltungen sind dazu eingeladen, in gemeinsamer Regie einen Literaturhaus-Abend mitzugestalten.

Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Programm Kunst trotz Abstand