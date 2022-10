Die preisgekrönte finnische Bestsellerautorin Sofi Oksanen führt in ihrem Roman „Hundepark“ in die Welt reicher Europäerinnen, die sich durch Frauen z.B. aus Osteuropa ihren Kinderwunsch mit Eizellenspenden erfüllen.

Die Sehnsucht nach einem Kind mündet in eine Gegenwart der Fruchtbarkeitsindustrie in Europa. Hundepark ist angesiedelt zwischen dem heutigen Finnland und der Ukraine; ein temporeicher Text, der ein Netz von Ausbeutung und die Kommerzialisierung des weiblichen Körpers entspannt. Sofi Oksanen erzählt mit psychologischer Schärfe die Geschichte einer Frau, die der Sehnsucht nach ihrem verlorenen Kind nicht entkommen kann, und über die rücksichtslosen Mächte, die sie erbarmungslos jagen. Sofi Oksanen, geboren 1977, ist Tochter einer estnischen Mutter und eines finnischen Vaters. Ihr dritter Roman, „Fegefeuer“, erschien in über vierzig Ländern und machte die Autorin auch in Deutschland zu einer der wichtigsten Vertreterinnen der internationalen Gegenwartsliteratur. Sofi Oksanen lebt in Helsinki. „Hundepark“ wurde von Angela Plöger ins Deutsche übertragen.