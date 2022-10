Michael Stavaric - Lasst uns die Welt retten

Lässt sich die Welt mit Hilfe von Büchern retten? Climate fiction ist derzeit ein boomender Zweig in der Literatur.

Michael Stavaric nimmt in seinen Werken (sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich) Bezug darauf – der ökologische Aspekt bzw. die Natur spielen für ihn seit jeher eine große Rolle. In dieser Schreibwerkstatt wird er sich dem Thema in voller Bandbreite widmen. Ausgehend von seinen Lektüren, liegt der Schwerpunkt generell auf der Wissens-vermittlung – und wie man diese am besten in literarische Texte verpackt. Auf die Teilnehmer*innen warten die unterschiedlichsten (Schreib-)Aufgaben, ausgehend von Recherche, Diskussion, formalen Übungen bis hin zur Plotentwicklung und der Erstellung eines Textbeitrages. Der Autor wird ein Impulsreferat halten, um das Thema für die Teilnehmer*innen zu erschließen.

Michael Stavaric wurde 1972 in Brno (CSSR) geboren, lebt als freier Schriftsteller, Übersetzer und Dozent in Wien. Studium der Bohemistik/ Publizistik. Stefan Zweig Poetikdozentur an der Universität Salzburg, Literaturseminare an den Universitäten Wien, München, Prag, New York u.a. Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur, Adelbert-von-Chamisso-Preis, Wissenschaftsbuch des Jahres 2022 u.v.a. Publikationen zuletzt: "Fremdes Licht". Luchterhand,

München 2020, Wien 2021, "Faszination Krake". Leykam-Verlag, Wien 2021, "Piepmatz macht Wald aus euch". Leykam-Verlag 2022.