Ulrike Wörner, Leon Tzellos - Literarischer Escape-Room

Noch vor ein paar Jahren konnte niemand etwas mit dem Begriff verbinden, inzwischen sind Escape Rooms bekannt wie bunte Hunde.

In der letzten Zeit schossen analoge Escape-Spielstätten in vielen deutschen Städten wie Pilze aus dem Boden, inzwischen gibt es natürlich viele Variationen: Real-Live-Escape mit VR-Brillen, digitale Varianten für Smartphone oder Computer und natürlich Escape-Rätselromane oder Escape-Brettspiele. Alle brennen darauf, analog oder digital eingeschlossen zu werden und sich mittels Aufgaben in die Freiheit zu spielen und zu rätseln. Auch in der Schule dienen Escape-Klassenzimmer mittlerweile immer öfter dazu, den Unterricht zu bereichern: ob Physik, Englisch, Biologie oder deutsche Grammatik. Bei unserem literarischen Escape Room geht es nicht darum, nach einer bekannten Buchvorlage einen Raum zu gestalten, literarisches oder grammatikalisches Wissen abzufragen, sondern in eine Geschichte einzutauchen und sie zu spielen. Wie es dazu kam, dass Prof. Gamander alle Wörter vernichten wollte und wie man vielleicht aus diesem Schlamassel wieder herausfindet, das erleben die Spieler*innen während sie Rätsel lösen, Minitexte schreiben und andere vertrackte Aufgaben erledigen. Was es dazu braucht sind Teamgeist, Kreativität, logisches Denken, Phantasie, Lust am Rätselraten und kleinen Schreibaufgaben und natürlich das berühmte Quäntchen Glück. Zu guter Letzt soll dieser Raum auch die Spieler* innen anregen, sich selbst eine Geschichte auszudenken und dazu einen Raum zu gestalten.

Do, 10.11. 9.00 / 10.15 / 11.30 / 14.00 / 15.15 Uhr

Fr, 11.11. 9.00 / 10.15 / 11.30 Uhr

Sa, 12.11. 10.15 / 11.30 / 14.00 / 15.15 Uhr

So, 13.11. 11.00 / 12.15 / 13.30 Uhr

45 Minuten

Für Lehrkräfte und Schüler*innen ab 12 Jahren, mind. 2 und max. 5 Teilnehmer*innen pro Runde.

Der Literarische Escape Room richtet sich unter der Woche an Schulklassen, am Wochenende an Lehrkräfte.