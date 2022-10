Dalibor Marković - Schreiben Deutsch, meinen Musik

In 75 Minuten zeigt Dalibor Markovic auf, wie er das Geschichtenerzählen neu erfindet: mit klingenden, rhythmisch fließenden Audiostücken, in denen sich die Grenzen zwischen Musik und Sprache auflösen. Die teilnehmenden Schüler* innen bekommen durch ihn ein Update ihrer

eigenen Hörkonventionen verabreicht. Am Ende sind alle um eine kostbare eigene Formulierung

reicher; eine sprachliche oder erzählerische Wendung, die über den Tag hinaus und ins gesellschaftliche Dasein hineinreicht.

Dalibor Marković wurde 1975 in Frankfurt am Main geboren, wo er auch heute lebt. Autor, Lautpoet und Spoken-Word-Lyriker. Seit ca. zwanzig Jahren ist er auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs. Er gibt regelmäßig Workshops zum Verfassen und Vortragen von Poesie. Einen zweiten Lebensmittelpunkt hat Markovic in Mexico-City. Sein Debütroman "Pappel" erschien 2021 bei Voland

& Quist. Zuvor erschien ebenda der Bühnentexteband "Und Sie schreiben auf Deutsch?"