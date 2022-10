Tilman Rau, Yves Noir, Teilnehmer*innen - Grenzenlos. Texte, Bilder und Gespräche

Internationale Werkstätten haben im Stuttgarter Literaturhaus Tradition.

Bereits kurz nach dem Start des offenen Werkstattprogramms für Jugendliche begannen die Dozent*innen, Mittel- und Osteuropa zu bereisen und Schreibwerkstätten in deutscher Sprache durchzuführen.

Mit „Grenzenlos“ erfährt dieses Prinzip seit 2021 eine Neuauflage. Angeknüpft an ein vorangegangenes Projekt des Goethe-Instituts führen die Literaturhaus-Dozenten Tilman Rau und Yves Noir gemeinsam eine Werkstatt für Reportage und Fotografie durch, und zwar parallel in Deutschland und in Tschechien. Dies gipfelt jeweils im Sommer in eine Begegnung beider Gruppen in Tschechien. Auch dort entstehen Texte und Bilder, aber mindestens genauso wichtig sind die Begegnung sowie das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen. Wie funktioniert eine solche Werkstatt, die für manche in der Muttersprache, für andere in einer Fremdsprache abgehalten wird? Und welche Eindrücke hinterlässt eine Begegnung, zu der nicht nur ein Freizeitprogramm gehört, sondern auch praktische Medien- und Textarbeit? Auf der Bühne kommen Teilnehmer*innen, Organisator*innen und die Dozenten zu Wort. Außerdem werden Ergebnisse in Bild und Text vorgestellt.

In Kooperation mit dem Goethe-Institut Tschechien, gefördert von der Robert Bosch Stiftung GmbH, der Stadt Stuttgart, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW.