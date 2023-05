Die Finanzen unter Kontrolle, auch in der Krise

Die Preise für Miete, Lebenshaltung und erst recht Energie sind rasant gestiegen und belasten unser Haushaltsbudget. Schon immer war es eine anspruchsvolle Aufgabe, die eigenen Finanzen zu managen, gerade in der Lebensmitte.

Es gilt, nicht nur Ausgaben zu bestreiten und Anschaffungen zu planen, sondern natürlich auch, Rücklagen zu bilden und vorzusorgen.

In Zeiten wie diesen, ist es umso wichtiger, das Budget fest im Griff zu behalten und eine langfristige Finanzstrategie zu verfolgen. Wie dies gelingt, erfahren Sie in unserer Online-Veranstaltung. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Budget in den Blick zu nehmen, Sparpotenziale aufzuspüren und kluge Einsparungen vorzunehmen, ohne die eigene Zukunftsvorsorge und den Vermögensaufbau zu gefährden.

Referentin: Dr. Birgit Happel, Referentin für Finanzbildung und Finanzielle Gleichstellung, Bankkauffrau, Soziologin, Autorin, Coach. Vorstand im Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz e.V. und Mitglied bei UN Women Deutschland.

Anmeldungen unter Tel: 06298 4981 oder unter moeckmuehl@vhs-unterland.de