Die Fischerin – Meer geht immer

Figurentheater mit Musik – Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm „Vom Fischer und seiner Frau“.

Svantje, die Nichte des berühmten Fischerpaares, das vor Zeiten durch einen Zauberfisch zu viel Reichtum gekommen ist und am Ende doch wieder in seinem kleinen Häuschen am Meer lebte, begibt sich auf die Reise ihrer Vorfahren. Auf ihrem Weg begegnet sie dem rätselhaften Butt, der die Wünsche der Menschen erfüllen kann, schlüpft in die Rollen der armen Fischerin, der Königin, der Päpstin und durchläuft alle Stationen auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit. Das berühmte Märchen neu erzählt mit schönen Liedern und der ewigen Frage danach, was uns zufrieden macht…