Die Frau, die liebte

Um was geht es? Das Wesen der Liebe, das Wesen der Frau. Wer hätte je verstehen können, was das ist? Offenbar handelt es sich um eine Lebensform von einem anderen Planeten und die Frauen selbst stimmen mitunter dieser Einschätzung zu. Umso dringlicher ist es einer Frau zuzuhören, die sämtliche Höhen und Tiefen ihrer ebenso komischen wie tragischen Suche nach Liebe in all ihren erotischen und romantischen Spielarten durchläuft und uns tabulos daran teilhaben lässt.

Die Adaption des Romans »Die Herren« von Angelika Schrobsdorff für das Theater eröffnet uns einen offenen Blick in die Innenwelt einer Frau, die in der Inszenierung von Peter Staatsmann zu jeder Frau wird. Was wir fast nie zu hören bekommen, wird hier sensibel und mit einer rückhaltlosen Offenheit ausgelotet.