Warum nur flieht Antoine Duris Hals über Kopf aus seinem bisherigen Leben? Er war Professor an der Hochschule der Schönen Künste in Lyon und zieht nun nach Paris, um im Musée d’Orsay eine Stelle als Museumswärter zu anzutreten. Was treibt Duris an, dass er sich zwischen die farbenfrohen Gemälde von Manet, Monet und Modigliani flüchtet? Niemand in seinem Umfeld kennt die Gründe für diesen plötzlichen Wandel, denn keiner weiß, wie sehr ihn das Schicksal seiner hochbegabten Studentin Camille mitgenommen hat. Erst als er Mathilde kennenlernt, findet Antoine wieder einen Weg, sich der Freude, dem Genuss und der Liebe hinzugeben …

„Die Frau im Musée d’Orsay“ ist ein kluger, feinfühliger Roman, der vom Mut erzählt, dem Leben eine neue Wendung zu geben. Wochenlang stand er in Frankreich auf der Bestsellerliste. Geschrieben hat ihn David Foenkinos. Der Autor lebt als Schriftsteller und Drehbuchautor in Paris – kein Wunder also, dass die Stadt eine heimliche Hauptrolle in seinem neuen Roman spielt. Neben den Romanbiografien „Charlotte“ und „Lennon“ finden auch seine Komödien begeisterte Leserinnen und Leser: „Das geheime Leben des Monsieur Pick“, einer seiner Bestseller, wurde jüngst sogar fürs Kino verfilmt.