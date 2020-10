Die Frau in Schwarz

von Stephan Mallatratt

nach dem Roman von Susan Hill

Als junger Anwalt reist Arthur Kipps in eine gottverlassene Gegend, wo er den Nachlass einer verstorbenen Klientin ordnen soll. Die wortkarge Dorfgemeinschaft meidet ihn, und am verwaisten Haus der Toten begegnet ihm eine rätselhafte Frau in Schwarz. Neugierig versucht er ihr Geheimnis zu ergründen, bis er merkt, dass die Geister, die er rief, entsetzliche Kräfte auf sein Leben entfalten ... Malla­tratt hat seine Dramatisierung als Theater im Theater angelegt, ein raffiniertes Spiel mit Illusionen und der Phantasie der Zuschauer: Mit einem jungen Schauspieler geht Kripp noch einmal die grausigen Geschehnisse von damals durch. Seit über zehn Jahren ist Die Frau in Schwarz ein Dauerbrenner im Lon­doner West End und damit, nach Agatha Christies „Die Mausefalle“, das Stück mit der längsten Laufzeit überhaupt.

Regie: Gerhard Weber, Ausstattung: Thomas Mogendorf

Es spielen: Dirk Helbig, Bernhard Linke, Jörg Pauly