Die Freude war groß

Bei abnehmendem Licht und zunehmender Dunkelheit, inmitten wechselnder Zustände in unserer aufgeregten Zivilisation, bringt diese Aufführung Gott und die Welt auf die Bühne. Allen menschlichen Querelen zum Trotz hat sich die Sensation, dass Hirten, Wissenschaftler und Regierungschefs in einen Stall gingen, um vor einem neugeborenen Kind niederzuknien, fest im kollektiven Gedächtnis der Menschen verankert. Die periodische Wiederkehr des Weihnachtsfestes ermöglicht es, jedes Jahr einen neuen Blick auf ein altes Geschehen zu werfen. Zu welch inspirierender Sprache, abwechslungsreichen Liedern die Geburt eines Religionsstifters die Menschen veranlassen konnte, zeigen Gesine Keller, Martina Schott und Ella Werner in einer inspirierenden Adventsaufführung.