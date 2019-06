Die Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen e.V. lesen

Der bekannte Schauspieler Joachim Meyerhoff hat in bisher vier Bänden einen autobiographischen Romanzyklus geschrieben. Den 3. Band mit dem Titel „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ lesen die Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen e.V. vor. Er handelt von seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg- Schauspiel­schule in München, während der er bei seinen Groß­eltern wohnt. „Drei Jahre lang“, so schreibt er, „sollten diese beiden komplett verschiedenen Welten mein Leben bestimmen.“ Wenn der Titel das auch nicht vermuten lässt, handelt es sich um eine äußerst vergnügliche Lektüre, zu der die Freunde der Stadtbibliothek e.V. herzlich einladen.

Bei gutem Wetter finden die Lesungen im Garten des Heimatmuseums statt.

Eine Veranstaltung der Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen e.V.