Die Gärten von Paris

Was wäre Paris ohne seine Gärten und Parks? Fast 500 Grünanlagen gibt es in der „grünen Hauptstadt“. Als Flaneurin nähert sich Murielle Rousseau den schönsten Gärten, die als Lichtbilder zu sehen sein werden, und porträtiert sie auf ihre sehr charmante und französische Art. So entsteht Garten für Garten ein ganz besonderes Bild von Paris, einer Stadt, gezeichnet auf einer Parkbank, mit Vogelgezwitscher im Ohr.

Murielle Rousseau ist Pariserin mit Leib und Seele, (Koch)buchautorin, PR-Agentin und Dozentin für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit an den Universitäten Freiburg, Mannheim und Strasbourg.