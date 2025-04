"Die ganze Hand" – Schauspiel von Jeremias Heppeler

Am 8. Mai 1945 endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg und zugleich die Diktatur der Nationalsozialisten in Deutschland. Zum 80. Jahrestag der Befreiung präsentiert das Theater Lindenhof Melchingen in Fellbach das hochgelobte Schauspiel "Die ganze Hand". Eindringlich und ergreifend zeichnet der junge Autor Jeremias Heppeler darin das Leben des württembergischen Politikers und Widerstandskämpfers Eugen Bolz (1881–1945) nach.