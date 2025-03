Die Gegenwart des Krieges – und die Hoffnung auf Frieden

Den Themen „Krieg“ und „Frieden“ kann man sich auch mit den Mitteln der Kunst nähern.

Die Grafiker Alexandra Kardinar und Volker Schlecht haben sich in kraftvollen Arbeiten mit der gegenwärtigen Kriegssituation auseinandergesetzt und so ein Zeugnis für den Frieden geschaffen. Beide sind bekannt u.a. durch ihre Arbeiten für DIE ZEIT, die Büchergilde Gutenberg. Die künstlerischen Arbeiten in dem Buch „Krieg“ werfen einen Blick in die Vergangenheit und verbinden ihn mit der Gegenwart.

An diesem Vormittag wird Volker Schlecht zusammen mit den Herausgebern Martin W. Ramb und Holger Zaborowski das Anliegen von „Krieg“ vorstellen – ein nachdenklicher und in heutigen Zeiten wichtiger Beitrag, den Schrecken des Krieges und die Hoffnung auf Frieden nicht zu vergessen.

Kooperation: Stadtbibliothek und keb Heilbronn