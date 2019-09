Die geheime Mission des Kardinals - Rafik Schami

»Der Sommer hatte sich bis Ende September gedehnt, jetzt hatte der Herbst in Damaskus Einzug gehalten. Als hätte er große Achtung vor der uralten Stadt, hatte er seit vier Wochen vor ihren Toren gekauert und auf seine Gelegenheit gewartet.« Rafik Schami

1946 in Damaskus geboren, zählt Rafik Schami inzwischen zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart; sein Werk wurde in mittlerweile über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Sein neuer Roman »Die geheime Mission« des Kardinals führt uns tief in die Konfl ikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines Kommissars: Noch herrscht Friede in Syrien. Die italienische Botschaft in Damaskus bekommt 2010 ein Fass mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unterstützt ihn und wird sein Freund. Auf welcher geheimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem berühmten Bergheiligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild Jesu beruft? Bei ihrer Ermittlung fallen die beiden Kommissare schließlich in die Hände bewaffneter Islamisten.