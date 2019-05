In der Kriminalkomödie „Acht Frauen“ von Robert Thomas, die Matthias Steurer inszenieren wird, toben sich Machenschaften, Intrigen, Liebesangebote und Verlustängste auf höchst spannende und gleichzeitig amüsante Weise Marktplatz 2 91555 Feuchtwangen Telefon 0 98 52/904-44 Telefax 0 98 52/904-260 kulturamt@feuchtwangen.de www.feuchtwangen.de Festspielstadt und Erholungsort an der Romantischen Straße

aus. Acht Frauen hatten in den letzten Stunden vor dem Mord eines wohlhabenden Mannes Kontakt mit ihm. Jede wird des Mordes verdächtigt – und jede scheint verdächtig. Keine hat ein Alibi. In den aufregenden Stunden der Ermittlungen bröckelt die Fassade einer intakten bürgerlichen Familie, mehr und mehr enthüllt sich ein Familienpanorama, das an Aberwitz kaum zu überbieten ist. „Acht Frauen“ feiert am 13. Juni Premiere.