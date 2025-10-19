"Die Geister, die ich rief..."

Gewagte Geschichten – Große Gefühle.

Erleben Sie die zeitlosen Balladen von Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller in einer faszinierenden Lesung mit dem renommierten Theater- und TV-Schauspieler Heiko Ruprecht, bekannt aus ZDFs „Der Bergdoktor“.

Begleitet wird dieser literarische Abend von der einfühlsamen Harfenmusik von Veronika Ponzer. Sie bringt mit ihren sanften Klängen die Stimmung der Balladen zum Klingen, stimmt ein, leitet über und intensiviert die emotionalen Momente.