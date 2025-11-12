DIE GEISTER, DIE ICH RIEF

Berühmte Balladen von Goethe, Schiller und Schwab werden von Heiko Ruprecht erzählt, gelesen und gespielt. Mit ungeheurer Stimmvariabiltät und herausragender Schauspielkunst versteht er es, die Zuhörer vom ersten Wort an in den Bann des Geschehens zu ziehen. Er erzählt Geschichten von todesmutigen Jünglingen, stolzen Rittern, nassforschen Lehrlingen, dunklen Geistern, treuen Freunden, verschmähter Liebe… und vielem mehr.

Veronika Ponzer intensiviert das Gehörte mit wundervoller Harfenmusik, stimmt ein, leitet über, verbindet und lässt nachklingen…

Wort und Musik aus einem fernen Jahrhundert wunderbar vereint und in die heutige Zeit getragen.