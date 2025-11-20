Die Geister die wir rufen – rufen zurück

Warum denn nicht alles mal so betrachten: Unser Leben ist eine einzige Begeisterung, wir begeistern alles, überall geben wir unsere Geister hin.

In die Luft, ins Wasser und nennen sie dann Elfen, Nixen, Wassermänner, wir kennen Hausgeister und so weiter und so weiter. Das heißt, unsere Umgebung wird durch die Geister zu einer Person, mit der wir in Kontakt kommen können und so wird unsere Umgebung zu unserer persönlichen Welt.

Ich habe großes Vergnügen an Geistern, weil ich Puppenspieler bin und mit den Puppen all die Geister, Dämonen, Elfen, Engel und wie sie eben heißen zur Hand habe. Sie erfahren, was geschieht, wenn wir uns verwünschen, worüber sich zwei Seelen unterhalten auf ihrer Reise zur anderen Seite, Sie erfahren auch wie der Weg vom Jenseits zu uns herüber aussieht und wen Sie da treffen werden und was für Unsinn ein junger Nachtwind so treibt. Geister sind ein poetisches Prinzip und Gedichte mitunter eine Geisterbeschwörung.