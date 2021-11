Onkel Scrooge hat keine Lust, Weihnachten zu feiern. Seine Nichte Mary will ihn zum Weihnachtsessen einladen, aber er will lieber sein Geld zählen. Bloß nichts abgeben, auch nicht für Menschen in Not. Das ruft die Weihnachtsgeister auf den Plan, die dem Weihnachtsmuffel die Augen öffnen.