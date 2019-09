Die Gelbwestenbewegung

Die grellgelbe Warnweste ist das Erkennungszeichen der Bewegungen, die Ende 2018 ihren Ausgangspunkt in Frankreich findet. Auslöser für das Sammelbecken war die neue Spritbesteuerung, die Präsident Emmanuel Macron in Frankreich durchführte. Wie ernst ist diese Bewegung zu nehmen? Ist es eine Reaktion auf sich verändernde wirtschaftliche Verhältnisse? Nehmen wir den ländlichen Raum in den Blick. In den ländlich geprägten Regionen des mittleren Westens gewann Donald Trump seine Wahl. Der Ausgangspunkt für Pegida in Deutschland sind die östlichen Bundesländer. Geraten ländliche Räume stärker unter wirtschaftlichen Druck? Was ist Populismus? Was nachvollziehbare Realität?

Vortrag mit Matthias Hofmann.